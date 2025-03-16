MAPEG, bir adet petrol arama ruhsatı talebini reddetti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), bir adet petrol arama ruhsatı talebini reddetti.
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MAPEG'in konu ile ilgili ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Seyl Enerji AŞ'nin Bitlis, Siirt sınırları içinde 30.449 hektar alan için bir adet petrol arama başvurusu 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 9 ve 10'uncu maddeleri gereğince reddedildi.