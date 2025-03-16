MAPEG, bir adet petrol arama ruhsatı talebini reddetti

MAPEG'in konu ile ilgili ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Seyl Enerji AŞ'nin Bitlis, Siirt sınırları içinde 30.449 hektar alan için bir adet petrol arama başvurusu 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 9 ve 10'uncu maddeleri gereğince reddedildi.