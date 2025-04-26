Martta Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 118 bin megavatı aştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının elektrik enerjisi verilerine göre, mart sonunda Türkiye'nin elektrikteki kurulu gücü 118 bin 185 megavata yükseldi.

Kurulu gücün 71 bin 414 megavatı (yüzde 60,4) yenilenebilir enerji kaynaklardan oluştu. Sadece rüzgar ve güneşin toplam kurulu gücü 35 bin 17 megavat olarak gerçekleşti.

Mart sonu itibarıyla yerli kaynaklı kurulu güç 82 bin 894 megavata ulaştı. Bu rakamla, yerli kaynakların toplam kurulu güçteki payı, yüzde 70,1'e çıkmış oldu. Bu oran, geçen yılın aynı döneminde yüzde 67 olarak kayıtlara geçmişti.

"Yeni yatırımların önünü açacağız"

Kurulu güç verilerini değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2035'te sadece rüzgar ve güneşte 120 bin megavatlık kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için 80 milyar dolarlık bir yatırımın yapılması gerekiyor.

Bu yatırımları kolaylaştıracak bir reform paketi inşallah yakın zamanda meclisimize gelecek. Bu reform paketi ile izin süreçlerini kısaltarak yeni yatırımların önünü açacağız."