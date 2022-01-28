Mavi Akım'dan Türkiye'ye 15.98 milyar metreküp doğal gaz

Rus Gazprom Export, artan talebe işaret ederek Mavi Akım doğalgaz boru hattı üzerinden Türkiye'ye doğalgaz ihracatının 2021'de 15.98 milyar metreküp ile rekor seviyeye ulaştığını açıkladı.

Moskova Batı ülkeleri ile Ukrayna konusunda gerilim yaşarken, Rus doğalgaz ihracatı yakından izleniyor. Rusya Ukrayna sınırına asker yığarken, Kiev NATO üyeliği talep ediyor.

Batı ülkeleri Rusya'yı Ukrayna'yı işgal etmesi halinde yaptırımla tehdit ederken; Rusya, işgal planları olduğunu reddediyor.

2000'li yılların başında Karadeniz'in altında devreye alınan Mavi Akım, Rus gazını büyük gaz ithalatçısı bir ülkeye doğrudan bağlayan ilk direkt boru hattı niteliğinde. Türkiye, Moskova'nın en büyük doğalgaz alıcılarından biri.