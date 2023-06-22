Mersin’e 50 MW’lık GES projesi kuracak

Mersin’de sektöre giriş yapma fikirlerinin, kentte faaliyet gösteren bölge dışı firmaların yarattığı sorunların artış göstermesi nedeniyle oluştuğunu aktaran My Tech Enerji Genel Müdürü Mehmet Yürekdelen, “Yüksek güneşli gün sayısına sahip Mersin’de yapılan yatırımların kendisini amorti etme hızı Karadeniz, İç Anadolu ve Ege’ye nazaran 1,5 kat daha hızlı gerçekleşiyor.

Ancak burada faaliyet gösteren bölge dışı enerji firmaları, kendi projelerinde yaşanan sorunlara müdahale konusunda lojistik dezavantajlar nedeniyle eksik kalıyorlar. Bu nedenle bölge dışı enerji firmaları tarafından kurulan sorunlu GES projelerinde önemli çözüm ortağı olarak faaliyet gösteriyoruz” diye konuştu.