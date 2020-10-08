Mini YEKA güneş santrali ihaleleri 3 ay ertelendi
Enerji Bakanlığı, 19-23 Ekim tarihlerinde yapılacak mini güneş YEKA yarışma ihalelerini 18-21 Ocak 2021 tarihlerine erteledi.
Mehmet KARA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, daha önce 19-23 Ekim tarihleri arasında yapılacağı duyurulan Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma’yı erteledi. Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre 1000 MW’lik güneş enerji santrali bağlantı kapasitesinin tahsisi için açılan ihaleler, 18-21 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
İstekliler, 10, 15 ve 20’şer MW’lik parçalardan oluşan toplam 74 mini YEKA ihaleleri için başvurabilecek.