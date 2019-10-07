Mini YEKA ihaleleri 2020'nin ilk çeyreğinde yapılacak

07 Ekim 2019

Dönmez, bu yıl "Geleceği İnşa Etmek" temasıyla 10'uncusu düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi'nin özel oturumunda moderatörlerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin enerji sektöründe önemli bir değişim yaşadığını dile getiren Dönmez, en fazla varlık özelleştirilen sektörün enerji olduğunu kaydetti.

Dönmez, kamunun toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 20'sini, üretimin ise yüzde 15'ini elinde bulundurduğunu ve kamuya ait küçük hidroelektrik santrallerinde özelleştirmelerin devam edeceğini ifade etti.

Bundan sonraki dönemde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının yüzde 50'nin üzerinde seyredeceğini söyleyen Dönmez, "Elimizdeki doğal gaz varlıklarımız çok önemli ve onlara her zaman ihtiyacımız olacak ama artık ithal kaynağa dayalı bir tesis kurulmayacak." şeklinde konuştu.

Dönmez, Türkiye'nin artan kurulu gücüne bağlı olarak bölgedeki ülkelerle elektrik ticaretini de artırdığına işaret ederek, Türkiye yatırım yapan şirketlere "iç piyasa odaklı düşünmeyin" tavsiyesinde bulundu.

"YEKDEM çalışmaları da devam ediyor"

Öte yandan, Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerine de devam edeceğini bildiren Dönmez, "Mini YEKA projeleri için önümüzdeki haftalarda ilana çıkarız. 2020'nin ilk çeyreğinde de ihaleleri yapmış oluruz." dedi.

Dönmez, ayrıca Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) hakkındaki düzenleme ve çalışmalarının da devam ettiğine değindi.

Çatı tipi güneş enerjisi santrallerinin kurulumunda artış olabileceğini aktaran Dönmez, "Bu projelerde artık geri dönüş süreleri 10 yılın altına düştü. Buna uygun iş ve finansman modellerinin de birlikte gelişebileceğini düşünüyorum. Bankalarla da görüşüyoruz. Burada büyük bir fırsat var." dedi.

Dönmez, Türkiye'nin doğal gazda arz güvenliğinde yaptığı çalışmalara ilişkin, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama tesisinin kapasitesinin 5,5 milyar metreküpe kadar çıkacağını vurguladı.

Silivri'deki 2,8 milyar metreküp kapasiteli yer altı depolama tesisinde kapasite artış ihalesinin bugünlerde yenileneceğini dile getirerek, "Böylece, bu tesisin kapasitesi de yaklaşık 4,6 milyar metreküpe gelmiş olacak. Bununla birlikte BOTAŞ, yer altı depo kapasitesi olarak önümüzdeki 4-5 yıl içinde 10 milyar metreküpe ulaşmış olacak." diye konuştu.

Dönmez, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) payının hem dünyada hem de Türkiye'de giderek arttığını anımsattı.

Türkiye'nin bulunduğu konum itibarıyla avantajlı olduğunu dile getiren Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz de bu avantajı tüketicilerimizin lehine kullanmak için değerlendirmiş olduk. İki tane yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma terminali ekledik ve sisteme boru gazı dışında LNG giriş kapasitesini artırdık. Böyle bakıldığında, Türkiye'nin yıllık olarak neredeyse 30 milyar metreküplük LNG'yi gazlaştırma kapasitesi yakaladığını teknik olarak gördük. Bunun yaklaşık üçte birini kullanıyoruz. Bir taraftan da yıllık gaz tüketimimizin 50 milyar metreküp olduğunu dikkate aldığımızda, bu yatırımlarla tüketimin yarısını artık LNG yoluyla alabilir hale gelmişiz. Türkiye'yi tamamen boru gazına bağımlılıktan kurtarmış olduk. Geçmiş yıllarda yüzde 80-90 seviyesinde olan boru gazı bağımlılığımızı, teknik olarak yüzde 50 seviyesine düşürdük."