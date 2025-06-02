Motorin ve otogazda indirim bekleniyor

Brent petrol ve döviz kurundaki seyre paralel olarak, akaryakıt ürünlerinde fiyat güncellemeleri gündemde. Motorin ve otogaz fiyatlarında hafta içinde indirime gidilmesi öngörülüyor.

ForInvest Haber’in sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre, motorin grubunda fiyatlar uluslararası ürün piyasalarında önemli bir değişiklik olmaması halinde 6 Haziran Cuma günü itibarıyla 1 TL civarında düşebilir.

Diğer yandan otogaz (LPG) fiyatında ise 5 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,07 TL seviyesinde bir indirim öngörülüyor.