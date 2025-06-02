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Motorin ve otogazda indirim bekleniyor

Akaryakıt fiyatlarında bu hafta iki kalemde indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarına göre motorinde cuma, otogazda ise perşembe günü itibarıyla litre başına 1 TL’yi aşan düşüşler gündemde.

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Motorin ve otogazda indirim bekleniyor
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Brent petrol ve döviz kurundaki seyre paralel olarak, akaryakıt ürünlerinde fiyat güncellemeleri gündemde. Motorin ve otogaz fiyatlarında hafta içinde indirime gidilmesi öngörülüyor.

ForInvest Haber’in sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre, motorin grubunda fiyatlar uluslararası ürün piyasalarında önemli bir değişiklik olmaması halinde 6 Haziran Cuma günü itibarıyla 1 TL civarında düşebilir.

Diğer yandan otogaz (LPG) fiyatında ise 5 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,07 TL seviyesinde bir indirim öngörülüyor.

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Kaynak: ForInvest