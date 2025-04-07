Motorinde büyük indirim bekleniyor!

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı küresel tarifeleri, Çin gibi bazı ülkelerin gümrük tarifelerine karşı yapacağı misillemeler piyasalarda hareketliliğe neden oldu.

Son dönemde yaşanan bu gelişmeler sonrasında petrol fiyatları, pandemiden beri görülen en düşük seviyeye doğru ilerliyor.

3 TL indirim bekleniyor

Petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt sektörünü de yakından etkiledi. Çarşamba günü itibarıyla motorinde 3 TL indirim bekleniyor.

Ekonomist İris cibre sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, motorinin şu anki fiyatlarının üzerinden 3 TL indirim beklendiğini duyurdu.

Motorinde indirim beklentisi 3 TL civarında, şu anki fiyatlarla — İris Cibre 🐦 (@iriscibre) April 7, 2025

Güncel akaryakıt fiyatları

7 Nisan 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'daki güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 46.72 TL

Motorin litre fiyatı: 46.83 TL

LPG litre fiyatı: 28.19 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 46.57 TL

Motorin litre fiyatı: 46.71TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 47.29 TL

Motorin litre fiyatı: 47.57 TL

LPG litre fiyatı: 28.09 TL

İzmir akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 47.65 TL

Motorin litre fiyatı: 47.93 TL

LPG litre fiyatı: 28.04 TL