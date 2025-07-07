Motorine çarşamba günü 1,70 TL zam bekleniyor
Uluslararası piyasalarda artan ürün fiyatları, iç piyasaya da yansıyor. Sektör kaynaklarına göre, motorin litre fiyatına 1,70 TL zam yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan ÖTV değişikliği nedeniyle benzine 2,26 TL, motorine ise 2,12 TL zam gelmişti.
Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın ardından motorin grubuna çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1,70 TL zam yapılacak
ForInvest Haber’in sektörel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, uluslararası ürün fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle motorin fiyatlarında artış gündemde. Söz konusu zam, Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak.
3 Temmuz'da açıklanan enflasyon verilerinin ardından ÖTV zammı yüzde 15,71 olarak kesinleşmiş ve geçtiğimiz hafta benzine 2,26 TL, motorine ise 2,12 TL zam yapılmıştı.