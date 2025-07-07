  1. Dünya Gazetesi
  2. Sektör Haberleri
  3. Enerji
Takip Et

Motorine çarşamba günü 1,70 TL zam bekleniyor

Uluslararası piyasalarda artan ürün fiyatları, iç piyasaya da yansıyor. Sektör kaynaklarına göre, motorin litre fiyatına 1,70 TL zam yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan ÖTV değişikliği nedeniyle benzine 2,26 TL, motorine ise 2,12 TL zam gelmişti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Motorine çarşamba günü 1,70 TL zam bekleniyor
Takip Et

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın ardından motorin grubuna çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1,70 TL zam yapılacak

ForInvest Haber’in sektörel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, uluslararası ürün fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle motorin fiyatlarında artış gündemde. Söz konusu zam, Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak.

3 Temmuz'da açıklanan enflasyon verilerinin ardından ÖTV zammı yüzde 15,71 olarak kesinleşmiş ve geçtiğimiz hafta benzine 2,26 TL, motorine ise 2,12 TL zam yapılmıştı. 

Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (7 Temmuz 2025)Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (7 Temmuz 2025)Enerji

 

Kaynak: HABER MERKEZİ