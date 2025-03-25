Motorine de zam geliyor: Artış pompaya yansıyacak (25 Mart 2025 akaryakıt fiyatları)

19 Mart 2025'te göz altına alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası geçen hafta kurlarda dalgalanma yaşandı.

Dolar kurunda yaşanan artışlar akaryakıt fiyatlarına üst üste zam yapılmasına neden oldu.



Bugünden itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatında 1,51 TL artışa gidilirken, motorine yapılması beklenen 1,3 TL'lik zam güncellendi. Sektör kaynakları, yarından itibaren motorinin litre fiyatına 1,42 TL'lik zam yapılacağını aktardı.