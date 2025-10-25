MOTORİNE DEV ZAM! Motorin kaç TL oldu? Mazotun litresi ne kadar? Motorine ne kadar zam geldi? | 25 Ekim Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam dalgası yaşandı. Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde brent petrol, döviz kuru ve vergi düzenlemeleri etkili olmaya devam ediyor.

Motorine ne kadar zam geldi?

25 Ekim 2025 Cumartesi itibarıyla motorine litre başına 3 TL 4 kuruş zam geldi. Motorine gelen 3 TL’lik zam sonrası araç sahipleri, “Benzin ne kadar, motorin kaç TL?” sorularına yanıt arıyor.

25 Ekim Cumartesi motorin fiyatları

Zam sonrası motorin fiyatları İstanbul'da 55 TL’nin, Ankara ve İzmir'de ise 56 liranın üzerine çıktı. Benzin ve LPG fiyatlarında ise bu kez bir değişiklik yapılmadı.

25 Ekim 2025 İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul, Ankara ve İzmir’deki benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle: