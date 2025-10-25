MOTORİNE DEV ZAM! Motorin kaç TL oldu? Mazotun litresi ne kadar? Motorine ne kadar zam geldi? | 25 Ekim Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları

MOTORİNE DEV ZAM! 25 Ekim Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları (Motorin kaç TL oldu? Mazota ne kadar zam geldi?)
Motorine zam geldiğine yönelik son haberlerin ardından 25 Ekim 2025 Cumartesi günü benzin ve LPG dahil akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Akaryakıt fiyatlarına; brent petrol ücretleri ve dövizdeki hareketlilik yön verirken, motorin litre fiyatı tek kalemde 3 TL birden arttı. Peki benzin ne kadar, motorin kaç TL? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam dalgası yaşandı. Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde brent petrol, döviz kuru ve vergi düzenlemeleri etkili olmaya devam ediyor.
Motorine ne kadar zam geldi?
25 Ekim 2025 Cumartesi itibarıyla motorine litre başına 3 TL 4 kuruş zam geldi. Motorine gelen 3 TL’lik zam sonrası araç sahipleri, “Benzin ne kadar, motorin kaç TL?” sorularına yanıt arıyor.
25 Ekim Cumartesi motorin fiyatları
Zam sonrası motorin fiyatları İstanbul'da 55 TL’nin, Ankara ve İzmir'de ise 56 liranın üzerine çıktı. Benzin ve LPG fiyatlarında ise bu kez bir değişiklik yapılmadı.
25 Ekim 2025 İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul, Ankara ve İzmir’deki benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:
|Şehir
|Motorin (TL/LT)
|Benzin (TL/LT)
|LPG (TL/LT)
|İstanbul (Avrupa Yakası)
|55.44
|52.34
|27.71
|İstanbul (Anadolu Yakası)
|55.31
|52.18
|27.08
|Ankara
|56.46
|53.17
|27.60
|İzmir
|56.77
|53.52
|27.53