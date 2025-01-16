Motorine zam geldi: Fiyatlar gece yarısı güncellendi
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1 lira 47 kuruş zam geldi. 16 Ocak 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Motorinin litre fiyatı gece yarısından itibaren 1 lira 47 kuruş zamlandı.
Benzinde ise fiyat değişikliği olmadı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 47.24 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 45.32 liradan satılıyor.
Ankara
Benzin: 45 lira 80 kuruş
Motorin: 47 lira 88 kuruş
İzmir
Benzin: 46 lira 17 kuruş
Motoin: 49 lira 28 kuruş