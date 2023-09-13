Motorine zam geldi
Gece yarısı motorine yapılan 2 lira 3 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansıdı. Zammın ardından motorinin litre fiyatı 40 TL'yi aştı.
Bu gece yarısından itibaren motorine gelen zam pompa fiyatlarına yansıdı.
Zammın ardından motorinin litresi İstanbul’da 40 lira 3 kuruşa, Ankara’da 40 lira 57 kuruş, İzmir’de de 40 lira 75 kuruşa çıktı.
Benzin istasyonlarındaki artış vatandaşın kamerasına yansıdı.
İstanbul Anadolu yakası güncel akaryakıt fiyatları listesi:
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,75 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39.92 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 17,14 TL
İstanbul Avrupa yakası güncel akaryakıt fiyatları listesi:
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,80 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39,92 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 17,60 TL