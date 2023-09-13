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Motorine zam geldi

Gece yarısı motorine yapılan 2 lira 3 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansıdı. Zammın ardından motorinin litre fiyatı 40 TL'yi aştı.

Haber Merkezi
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Bu gece yarısından itibaren motorine gelen zam pompa fiyatlarına yansıdı.

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul’da 40 lira 3 kuruşa, Ankara’da 40 lira 57 kuruş, İzmir’de de 40 lira 75 kuruşa çıktı.

Benzin istasyonlarındaki artış vatandaşın kamerasına yansıdı.

İstanbul Anadolu yakası güncel akaryakıt fiyatları listesi:

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,75 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39.92 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 17,14 TL

İstanbul Avrupa yakası güncel akaryakıt fiyatları listesi:

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,80 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39,92 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 17,60 TL