Motorine zam geldi, tabela değişti (8 Ocak 2025 akaryakıt fiyatları)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzine yapılan 1,27 TL’lik artışın ardından motorine de zam geldi. Motorinin litresine gece yarısından itibaren 96 kuruş fiyat artışı yapıldı. 8 Ocak 2025 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Benzine yapılan 1,27 TL’lik artışın ardından motorine de zam geldi. Motorinin litresine gece yarısından itibaren 96 kuruş fiyat artışı yapıldı.
Zam sonrası motorinin litre fiyatı şehirlere göre 45-47 lira seviyelerine yükseldi.
İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 8 Ocak 2025 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 45.31 TL
Motorin litre fiyatı: 45.77 TL
LPG litre fiyatı: 26.41 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 45.16 TL
Motorin litre fiyatı: 45.66 TL
LPG litre fiyatı: 25.87 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.78 TL
Motorin litre fiyatı: 46.43 TL
LPG litre fiyatı: 26.42 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.16 TL
Motorin litre fiyatı: 46.82 TL
LPG litre fiyatı: 26.32 TL