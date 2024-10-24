Motorine zam geliyor: Artış ne kadar olacak?
Cuma günü itibarıyla motorinde zam bekleniyor. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 0,80 TL fiyat artışı gerçekleşecek.
Haber Merkezi
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Vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takibe devam ederken motorin fiyatları için bir zam haberi geldi.
Foreks Haber'in sektör yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 0,80 TL fiyat artışı bekleniyor.
Yetkililer, benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmediğini belirtti.