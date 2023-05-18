Motorine zam geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki hareketlilik de devam ediyor.

Motorin fiyatlarına 19 Mayıs 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere 76 kuruş zam geliyor.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 18.58 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.81 TL'den satılıyor.