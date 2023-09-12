Motorine zam geliyor
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Motorine bu gece zam gelmesi bekleniyor.
Haber Merkezi
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Akaryakıtta seçim sonrası hızlanan zam yağmuru bugün de devam edecek.
Sektör kaynaklarının sozcu.com.tr’ye verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren motorinin litresine 2 lira zam gelecek.
Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 40 TL’ye, Ankara'da 40,54 TL'ye, İzmir'de 40,71 TL’ye yükselecek.
Böylece motorinin litresinde ilk kez 40 lira eşiği aşılmış olacak.
Benzine ise yarın itibarıyla yeni bir zam gelmesi bekleniyor.