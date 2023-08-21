Motorine zam sinyali
18 Ağustos Cuma günü 1 TL 52 kuruş indirim yapılan motorine salı gününden itibaren 1 TL zam geleceği öğrenildi.
Haber Merkezi
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18 Ağustos Cuma günü motorine 1 TL 52 kuruş indirim yapılmıştı. 22 Ağustos Salı gününden itibarense motorine 1 TL zam geleceği öğrenildi.
21 Ağustos 2023 akaryakıt fiyatları
İstanbul
Benzin: 37,58 TL
Motorin: 38,19 TL
LPG (Otogaz): 13,80 - 14,23 TL
Ankara
Benzin: 38,10 TL
Motorin: 38,68 TL
LPG (Otogaz): 14,25 TL
İzmir
Benzin: 38,11 TL
Motorin: 38,87 TL
LPG (Otogaz): 14,26 TL