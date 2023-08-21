  1. Dünya Gazetesi
  2. Enerji
  3. Motorine zam sinyali
Takip Et

Motorine zam sinyali

18 Ağustos Cuma günü 1 TL 52 kuruş indirim yapılan motorine salı gününden itibaren 1 TL zam geleceği öğrenildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

 

18 Ağustos Cuma günü motorine 1 TL 52 kuruş indirim yapılmıştı. 22 Ağustos Salı gününden itibarense motorine 1 TL zam geleceği öğrenildi.

21 Ağustos 2023 akaryakıt fiyatları

İstanbul

Benzin: 37,58 TL

Motorin: 38,19 TL

LPG (Otogaz): 13,80 - 14,23 TL

Ankara

Benzin: 38,10 TL

Motorin: 38,68 TL

LPG (Otogaz): 14,25 TL

İzmir

Benzin: 38,11 TL

Motorin: 38,87 TL

LPG (Otogaz): 14,26 TL