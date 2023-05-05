Motorinin ardından benzine de indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 1 lira 6 kuruş indirim olacak.

Motorinde önceki gece 1 lira 30 kuruş, dün gece de 49 kuruş indirim olmuştu.