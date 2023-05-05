Motorinin ardından benzine de indirim geliyor
Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarında yansıyor. Motorine son iki günde toplamda 1 lira 79 kuruş indirimin gelmesinin ardından bu geceden itibaren de benzine 1 lira 6 kuruş indirim yapılacak.
Haber Merkezi
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Petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.
Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 1 lira 6 kuruş indirim olacak.
Motorinde önceki gece 1 lira 30 kuruş, dün gece de 49 kuruş indirim olmuştu.