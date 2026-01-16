Mudanya Belediyesi Küçükyenice’de GES kuruyor

İklim kriziyle mücadelede yerel yönetimlerin rolünü güçlendirmeyi hedefleyen Mudanya Belediyesi, temiz enerji yatırımlarına bir yenisini ekliyor. Küçükyenice’de hayata geçirilecek GES projesinde kritik bir aşama geride kalırken, imar planlarının onaylanmasıyla tesisin kurulumu için resmi süreçte önemli bir eşik aşıldı.

Mudanya Belediyesi’nin lisanssız üretim kapsamında planladığı GES projesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Projenin teknik hazırlıklarının; jeolojik ve jeoteknik etüt raporları ile kurum görüşleri alınarak çevre mevzuatına uygun biçimde tamamlandığı bildirildi.

Başkan Dalgıç: 3 yılda kendini amorti edecek

Belediye mülkiyetindeki Küçükyenice Mahallesi Hacıalidede Mevkii’nde yer alan 8 parseldeki 19 bin metrekarelik alan, “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı” olarak planlandı. Güneş panelleri ve trafo alanını kapsayan tesisin, Mudanya’nın uzun vadeli çevre ve enerji hedeflerine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, projenin çevresel faydasının yanında ekonomik getirisine de dikkat çekti. Dalgıç’a göre tesisin kurulu gücü 1,37 MWp olacak ve yıllık yaklaşık 2 milyon 62 bin kWh enerji üretecek. Bu üretimle belediyenin yıllık 1 milyon 200 bin kWh’lik enerji ihtiyacı tamamen karşılanacak, fazla enerji ise dağıtım sistemine verilecek. Başkan Dalgıç, yatırımın yaklaşık 3 yıl içinde kendini amorti ederek belediyeye sürdürülebilir bir gelir kaynağı oluşturacağını söyledi.