Mustafa Güldeş: Yurt dışı projelerine hız verdik
Bugüne kadar 50’yi aşkın GES sahasında 200 MW’lık gücü devreye alan PVTECH, yıl sonuna kadar 55 MW’lık arazi GES yatırımını tamamlamayı hedefliyor. PVTECH Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güldeş, ‘anahtar teslim’ projelere imza attıklarını belirterek, yurt dışı projelerine odaklanacaklarını söyledi.
Güneş DOĞDU SOYLU
Orta ve büyük ölçekli güneş enerjisi santrali (GES) projelerinde, ‘anahtar teslim’ kurulum gerçekleştiren ve uzun süreli bakım ve onarım hizmetlerinde çözüm ortağı olan Gaziantep merkezli PVTECH, 4 yılda 50’ye yakın saha GES uygulamasında 200 megavatı aşan kurulu güce ulaştı.
PVTECH Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güldeş, GES projelerinde tasarım, projelendirme ve geliştirme aşamasından kabul hizmetlerine, altyapı kurulumu ve montajından, haberleşme ve zayıf akım sistemlerine kadar tüm anahtar teslim santral kurulumu ve devreye alma işlemlerini gerçekleştirdiklerini belirti.
“Yatırımlarla katma değer sağlıyoruz”
Güldeş, yenilikçi teknolojileri ve değişen trendleri yakından takip ederek hizmetlerini en yüksek kalitede sunduklarını söyledi.
Güldeş, uluslararası standartlara, yasalara ve ilgili mevzuatlara uygun ayrıca mevcudu geliştirmeye yönelik çalışma prensibiyle teknolojinin her alanındaki gelişmeyi yakından takip ettiklerini ve gelişmesine katkı sağladıklarını aktardı.
Canlılara ve insanlara duyarlı sistemlerle, sürdürülebilir enerji kaynaklarını müşterilerine her koşulda en iyi ve kaliteli hizmetle sunmaya özen gösterdiklerine dikkat çeken Güldeş, şunları kaydetti: “Gerçekleştirdiğimiz projelerimizde enerji sektörüne önemli kazanımlar sağlıyoruz. Sektörümüze sürekli olarak yatırımlar yaparak değer katma hedefindeyiz. Özellikle bölgemizde sanayi sektöründeki gelişmeler bize daha çok çalışma ve daha hacimli projeleri gerçekleştirme imkânı sunuyor. Orta ve büyük ölçekli güneş enerjisi projelerine; proje geliştirme, anahtar teslim kurulum ve uzun süreli bakım ve onarım hizmetleri sağlıyoruz.
Yenilikçi teknolojileri ve değişen trendleri yakından takip ederek en yüksek kalitede hizmet vermeye özen gösteriyoruz. Danışmanlık, müşavirlik, kredilendirme ve finans, projelendirme ve mühendislik, satın alma ve tedarik, işletme, uygulama, entegrasyon, bakım ve onarım gibi verdiğimiz hizmetlerle 50’yi aşkın güneş enerji santrali sahasında 200 MW’ı aşan kurulu güç referansına ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz.”
“45 MW’lık GES sözleşmesi imzaladık”
Güneş enerjisi paneli fiyatlarının dünya genelinde gerilemesiyle birlikte büyük GES projelerinin gerçekleştirilmesinin ülkemiz için daha fazla önem kazandığına dikkat çeken Güldeş, bu büyük projelerden birine bu yıl içinde başladıklarını kaydetti.
Proje kapsamında Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren sektörünün önemli firmaları arasındaki Sanat Ambalaj ile 45 MW’lık arazi GES sözleşmesi imzaladıklarını anımsatan Mustafa Güldeş, projenin 2024 yılı sonunda tamamlanmasını planladıklarını açıkladı.
“Romanya’da 10 MW’lık saha GES projesi yürütüyoruz”
Türk yatırımcıların girişimciliği sayesinde artık dünyanın her noktasına önemli yatırımlar yapılabildiğini kaydeden Güldeş, gelen talepleri değerlendirerek hem şirket hem de yatırımcılar için Romanya pazarında yatırım ve proje gerçekleştirme kararı aldıklarını belirtti.
Güldeş, ilk etapta bu ülkede, imzaladıkları bir anlaşma kapsamında 10 MW’lık saha GES projesini de bu yılın sonuna kadar devreye alacakları bilgisini verdi. Romanya’da Türk şirketlerine ve mühendisliğine duyulan güvenin yanı sıra verdikleri kaliteli hizmetten dolayı bu pazardan yoğun talep aldıklarına işaret eden Güldeş, yurt dışından gelen talepler doğrultusunda farklı ülkelerde de proje geliştirmeye devam edeceklerini aktardı.
“Gelecek 10 yıl için daha iddialı hedefler belirledik”
Enerji ithalatı sebebiyle yüksek cari açık veren ülkemizde enerji verimliliğinin çok büyük bir sorun olduğunu dile getiren Mustafa Güldeş, “Ülkemiz enerji ithalatı sebebiyle yüksek cari açık veriyor. Enerji verimliliği özellikle ülkemiz için çok büyük bir sorun olup enerji tüketimimiz oldukça fazladır.
Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak hem ekonomimizin hem de enerji arzımızın güvenliği açısından hayati önem taşıyor. Enerji verimliliği alanında hizmet vererek sürdürülebilir enerji kaynaklarımızın gelişimine katkı sağlamaktan dolayı çok mutluyuz.
Gaziantep merkezli olarak faaliyet gösteren firmamız, verimli ve uzun ömürlü güneş enerji santralleri kurarak bu misyonunu tüm Türkiye’ye yayma gayretindedir. Zorlu geçen 2023 yılında, büyüme ve vizyon hedeflerimize ulaşmış bulunmaktayız. Ülkemizin ve Avrupa’nın enerji politikasını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, gelecek 10 yıl için daha iddialı hedefler ortaya koyacağız” dedi.