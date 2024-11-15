Mustafa Güldeş: Yurt dışı projelerine hız verdik

Güneş DOĞDU SOYLU

Orta ve büyük ölçekli güneş enerjisi sant­rali (GES) projele­rinde, ‘anahtar teslim’ kuru­lum gerçekleştiren ve uzun süreli bakım ve onarım hiz­metlerinde çözüm ortağı olan Gaziantep merkezli PVTECH, 4 yılda 50’ye ya­kın saha GES uygulamasın­da 200 megavatı aşan kurulu güce ulaştı.

PVTECH Yöne­tim Kurulu Başkanı Musta­fa Güldeş, GES projelerinde tasarım, projelendirme ve geliştirme aşamasından ka­bul hizmetlerine, altyapı ku­rulumu ve montajından, ha­berleşme ve zayıf akım sis­temlerine kadar tüm anahtar teslim santral kurulumu ve devreye alma işlemlerini ger­çekleştirdiklerini belirti.

“Yatırımlarla katma değer sağlıyoruz”

Güldeş, yenilikçi tekno­lojileri ve değişen trendle­ri yakından takip ederek hiz­metlerini en yüksek kalite­de sunduklarını söyledi.

Güldeş, uluslararası stan­dartlara, yasalara ve ilgi­li mevzuatlara uygun ayrı­ca mevcudu geliştirmeye yönelik çalışma prensibiy­le teknolojinin her alanın­daki gelişmeyi yakından ta­kip ettiklerini ve gelişme­sine katkı sağladıklarını aktardı.

Canlılara ve insan­lara duyarlı sistemlerle, sürdürülebilir enerji kay­naklarını müşterilerine her koşulda en iyi ve kalite­li hizmetle sunmaya özen gösterdiklerine dikkat çe­ken Güldeş, şunları kaydetti: “Gerçekleştirdiğimiz pro­jelerimizde enerji sektörü­ne önemli kazanımlar sağlı­yoruz. Sektörümüze sürekli olarak yatırımlar yaparak değer katma hedefindeyiz. Özellikle bölgemizde sanayi sektöründeki gelişmeler bize daha çok çalışma ve daha hacimli projeleri gerçekleştirme imkânı sunuyor. Orta ve büyük öl­çekli güneş enerjisi projeleri­ne; proje geliştirme, anahtar teslim kurulum ve uzun sü­reli bakım ve onarım hizmet­leri sağlıyoruz.

Yenilikçi tek­nolojileri ve değişen trendle­ri yakından takip ederek en yüksek kalitede hizmet ver­meye özen gösteriyoruz. Da­nışmanlık, müşavirlik, kredi­lendirme ve finans, projelen­dirme ve mühendislik, satın alma ve tedarik, işletme, uy­gulama, entegrasyon, bakım ve onarım gibi verdiğimiz hizmetlerle 50’yi aşkın gü­neş enerji santrali sahasın­da 200 MW’ı aşan kurulu güç referansına ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz.”

“45 MW’lık GES sözleşmesi imzaladık”

Güneş enerjisi paneli fiyat­larının dünya genelinde geri­lemesiyle birlikte büyük GES projelerinin gerçekleştiril­mesinin ülkemiz için daha fazla önem kazandığına dik­kat çeken Güldeş, bu büyük projelerden birine bu yıl için­de başladıklarını kaydetti.

Proje kapsamında Gazi­antep Organize Sanayi Böl­gesi’nde faaliyet gösteren sektörünün önemli firma­ları arasındaki Sanat Amba­laj ile 45 MW’lık arazi GES sözleşmesi imzaladıklarını anımsatan Mustafa Güldeş, projenin 2024 yılı sonunda tamamlanmasını planladık­larını açıkladı.

“Romanya’da 10 MW’lık saha GES projesi yürütüyoruz”

Türk yatırımcıların girişimciliği sayesinde artık dünyanın her noktasına önemli yatırımlar yapılabildiğini kaydeden Güldeş, gelen talepleri değerlendirerek hem şirket hem de yatırımcılar için Romanya pazarında yatırım ve proje gerçekleştirme kararı aldıklarını belirtti.

Güldeş, ilk etapta bu ülkede, imzaladıkları bir anlaşma kapsamında 10 MW’lık saha GES projesini de bu yılın sonuna kadar devreye alacakları bilgisini verdi. Romanya’da Türk şirketlerine ve mühendisliğine duyulan güvenin yanı sıra verdikleri kaliteli hizmetten dolayı bu pazardan yoğun talep aldıklarına işaret eden Güldeş, yurt dışından gelen talepler doğrultusunda farklı ülkelerde de proje geliştirmeye devam edeceklerini aktardı.

“Gelecek 10 yıl için daha iddialı hedefler belirledik”

Enerji ithalatı sebebiyle yüksek cari açık veren ülkemizde enerji verimliliğinin çok büyük bir sorun olduğunu dile getiren Mustafa Güldeş, “Ülkemiz enerji ithalatı sebebiyle yüksek cari açık veriyor. Enerji verimliliği özellikle ülkemiz için çok büyük bir sorun olup enerji tüketimimiz oldukça fazladır.

Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak hem ekonomimizin hem de enerji arzımızın güvenliği açısından hayati önem taşıyor. Enerji verimliliği alanında hizmet vererek sürdürülebilir enerji kaynaklarımızın gelişimine katkı sağlamaktan dolayı çok mutluyuz.

Gaziantep merkezli olarak faaliyet gösteren firmamız, verimli ve uzun ömürlü güneş enerji santralleri kurarak bu misyonunu tüm Türkiye’ye yayma gayretindedir. Zorlu geçen 2023 yılında, büyüme ve vizyon hedeflerimize ulaşmış bulunmaktayız. Ülkemizin ve Avrupa’nın enerji politikasını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, gelecek 10 yıl için daha iddialı hedefler ortaya koyacağız” dedi.