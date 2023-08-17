Norveçli petrol şirketi DNO, Irak'ta yeniden üretime başladı

Şirket, ihracata yönelik ana hatlardan biri hala kapalı kalmayı sürdürürken, yerel piyasaya indirimli fiyattan petrol arz ediyor.

Irak'ın anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle 2014 yılında Türkiye aleyhine açtığı tahkim davasını kazandığını açıklamasının ardından Ankara yarı özerk IKBY'ye petrol ihracatını durdurmuştu.

DNO ise Kerkük-Ceyhan boru hattı üzerinden petrol sevkiyatın kesilmesinin ardından IKBY'nin topraklarında bulunan sahalarında üretimi durdurmuştu.

DNO, Tawke sahasında yeniden günde 40 bin varil petrol üretim yapmaya başladığını açıklarken, yakınındaki Peshkabir sahasının ise kapalı kalmaya devam ettiğini belirtti.

Şirket, net üretiminin 13 yılın en düşük seviyeyi görmesiyle ikinci çeyrekte 15 milyon dolar faaliyet zararı açıklarken geçen yıl aynı dönem 81 milyon dolar kâr etmişti.