Novak: Petrol fiyatları yüzde 90 düzeyinde toparlandı

02 Eylül 2020

Rusya'nın mevcut enerji durumu üzerine konuşan Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, petrol fiyatlarının COVID-19 krizi öncesine göre yüzde 90 düzeyinde toparlandığını ancak tam anlamıyla bir toparlananın 2021 yılında beklendiğini söyledi.

Petrol fiyatları konusunda belirli riskler olduğunu belirten Novak, bu riskleri genel ekonomik durum, sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar olarak sıraladı. Novak ayrıca, ülkenin toplam petrol üretiminin, 2020 yılında yıllık yüzde 10 düşüşle 510 milyon ton olarak beklendiğini açıkladı.

Rusya'nın petrol konusundaki yatırımlarının 2020 yılı için yıllık bazda yüzde 20 azalması bekleniyor.