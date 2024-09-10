Octet: Küresel tedarik zinciri finansmanı hacmi 2,3 trilyon dolar oldu

Rapor, yüksek enflasyon ve faiz oranlarının tedarikçi finansmanı üzerindeki baskısına geniş yer veriyor.

Octet Türkiye CEO’su Derya Ekemen Fidan, bu durumun Türkiye’deki şirketler için de geçerli olduğunu ve Türkiye’de yerleşik finansal kurumlar ile alıcıların bu zorlukların üstesinden gelmesi için tedarikçi finansmanını daha fazla kullanması gerektiğini belirtti. Ekemen Fidan, "Artan sermaye maliyetleri ve krediye erişimdeki zorluklar hem alıcılar hem satıcılar ama özellikle KOBİ segmentinde yer alan firmalar için büyük bir engel teşkil ediyor. Bu bağlamda, tedarikçi finansmanı programlarının önemi daha da artıyor." dedi.

“Finansal kuruluşlar daha cesur adımlar atmalı”

Ekemen Fidan ayrıca, "Türkiye'deki finansal kuruluşlar, bu zorlu ekonomik ortamda daha cesur adımlar atmalı. Finansal kuruluşların aylık bazda büyüme oranlarına getirilen sınırlandırmalara, yüksek enflasyon ve faiz oranlarına rağmen, doğru stratejilerle tedarikçi finansmanı alanında güçlü bir büyüme sağlanabilir. Biz Octet Türkiye olarak hem tedarikçileri hem alıcıları hem de finansal kuruluşları tek platformda bir araya getirerek tedarikçi finansmanına erişimi ister tekil ister çoğul finansal kuruluşlara erişmek için kolaylaştırmaya, şeffaf, etkin ve verimli bir yönetim ortamı sunmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

“Geleceğin ekonomisi, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik temelleri üzerine inşa edilecek”

Raporda, dijitalleşme ve ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim) kriterlerinin tedarikçi finansmanı üzerindeki etkileri de ayrıntılı olarak ele alınıyor. Dijitalleşme, tedarik zincirlerini daha verimli ve şeffaf hale getirirken, ESG kriterleri ise sürdürülebilirlik adına önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Konuyla ilgili Derya Ekemen Fidan, "Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik, tedarik zincirlerini daha dayanıklı hale getirmenin anahtarı. Türkiye’nin bu alanlardaki gelişmelere hızla uyum sağlaması hem yerel hem de küresel pazarda rekabet gücünü artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Ekemen Fidan, sözlerine şöyle devam etti: "Geleceğin ekonomisi, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik temelleri üzerine inşa edilecek. Dijitalleşme, tedarikçi finansmanı alanında önemli bir dönüm noktası oldu. Dijital platformlar, blockchain teknolojisi ve yapay zekâ gibi yenilikler, tedarikçi finansmanı süreçlerini daha verimli, şeffaf ve güvenilir hale getiriyor. Dijitalleşme, aynı zamanda küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) bu tür finansman araçlarına erişimini kolaylaştırarak, küresel tedarik zincirlerinin daha sürdürülebilir ve esnek olmasını sağlıyor. Türk şirketleri, bu trendlere uyum sağlayarak sadece yerel pazarda değil, küresel arenada da liderlik rolü üstlenebilir. Biz de Octet Türkiye olarak, bu dönüşümde müşterilerimize rehberlik etmeye devam edeceğiz."

“Türk şirketler hızlı büyüyen tedarikçi finansmanı çözümlerinden daha fazla yararlanmalı’’

“Dünya Tedarikçi Finansmanı 2024” Raporu’nda özellikle Afrika'da tedarikçi finansmanı pazarının %29 oranında büyüdüğü vurgulanırken, Asya ve Avrupa'da sırasıyla %17 ve %8'lik büyümeler kaydedildi. Amerika kıtasında ise %3’lük bir büyüme söz konusu. Tüm bu büyüme oranları esas olarak ticaretin dijitalleşmesi, küresel tedarik zincirlerinin karmaşıklığının artması ve şirketlerin tedarik zinciri risklerini azaltma arzusundan kaynaklanıyor. Afrika'nın bu hızlı büyümesi bölgedeki ekonomik gelişmeler ve yerel şirketlerin küresel piyasalara entegrasyonu ile ilişkilendirilebilir. Asya'da özellikle Çin, Hindistan gibi ülkelerde büyüyen üretim kapasitesi ve artan uluslararası ticaret hacmi Asya’daki büyümeye katkıda bulunuyor. Avrupa ve Amerika kıtalarında ise büyüme daha ılımlı olmasına rağmen, bu bölgeler hala önemli pazarlar olarak öne çıkıyor.

Octet Türkiye CEO’su Derya Ekemen Fidan, "Bu rapor, dünya genelindeki tedarikçi finansmanı piyasalarının mevcut durumunu ve gelecekteki potansiyelini anlamak için önemli bir rehber niteliğinde. Asya pazarındaki %17'lik büyüme ile Çin’in bu alandaki dinamik yapısı ve Hindistan’ın gelecekteki ekonomik büyümesinde tedarikçi finansmanının rolü vurgulanıyor. Avrupa’da ise ESG ve dijitalleşme trendlerinin tedarikçi finansmanının gelecekteki yönünü belirleyeceği öngörülüyor. Afrika kıtasında ise %29’luk büyüme oranıyla tedarikçi finansmanının hızla gelişen bir alan olduğu dikkat çekiyor.” dedi.

“Türk şirketlerinin küresel tedarikçi finansmanından daha fazla pay alması şirketlerin nakit akışlarını yönetmelerine katkı sağlayacak’’

Afrika’nın tedarikçi finansmanı pazarında sergilediği bu ivme, Türk şirketleri için büyük fırsatlar sunuyor. Özellikle Afrika’nın yüksek büyüme potansiyeli, Türk firmalarının kıtada daha güçlü bir varlık göstermesi için stratejik iş birliklerini artırması ve tedarikçi finansmanındaki büyüme dinamiklerinden yararlanması gerektiğini ortaya koyuyor. Ekemen Fidan bu konuda, "Türk şirketlerinin Afrika, Asya ve Avrupa’daki ticaretlerinin finansmanı için tedarikçi finansmanından daha fazla yararlanmaları küresel tedarikçi finansmanından daha fazla pay almaları şirketlerin nakit akışlarını yönetmelerine katkı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.