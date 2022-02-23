Offshore enerjide kapasite 2021'de 3 katına çıktı

Global Wind Report, 2020 ile kıyaslandığında 2021 yılında yeni oluşturulan offshore rüzgar enerjisi kapasitesinin üçe katlandığını açıkladı. 2021 yılında küresel olarak 15 bin 666 (MW) megavatlık rekor bir offshore rüzgar enerji tesisi işletmeye açıldı. 2020’de oluşturulan 5 bin 206 megavatlık kapasiteye göre 2021’de performans üçe katlanmış oldu.

Geçen yılın olağanüstü yükselişi, esas olarak bu alanda Çin’den kaynaklanan bir kapasite artışı. Nitekim Çin, geçen yıl tek başına 12,7 gigavatlık rüzgar enerji kapasitesi oluşturan offshore rüzgar tesisi kurdu. Global Wind Report, Çin’de bu türden tesislerin 2021’de yoğunlukla inşasının nedeni olarak, elverişli enerji fiyat tarifesinin geçen yılın sonunda değişiyor olmasında görüyor.

Dünyada denizde kurulmuş toplam (offshore) rüzgar kapasitesi, 2021 yılı sonuna değin 48,2 (GW) gigavata ulaştı; oysa kapasite 2020 sonu itibarıyla 32,4 gigavat kadardı. Bu ise yüzde 48,2 oranında bir kapasite artışına denk düşüyor.

2021 yılı içinde tüm dünyada işletmeye açılan 53 offshore rüzgar tarlasının 45 adedi Çin’de, üç tanesi Büyük Britanya'da, ikisi Hollanda'da, birer tanesi de Danimarka, Taiwan ve Norveç’te bulunuyor. Bu bağlamda Çin, toplam 19,7 (GW) gigavatlık kurulu kapasite ile dünyanın açık ara birinci offshore rüzgar tesisi piyasasını oluşturuyor. Birleşik Krallık 12,3 GW ile Almanya’nın 7,7 GW toplamı da Çin'inki kadar yapıyor. Dolayısıyla şimdi, dünyanın toplam kurulu kapasitesinin yüzde 40 kadarı Çin'de bulunmakta.

Şu anda henüz inşa halindeki deniz rüzgar parkları dikkate alındığında da Çin 7 bin 993 (MW) megavat ile başı çekiyor. İkinci sırada 2 bin 990 MW ile Büyük Britanya yer alıyor Onu izleyenler de sırasıyla Taiwan 2 bin 505 MW ve Hollanda 2 bin 229 MW. Bunun dışında ilk ticari offshore rüzgar parkları için Fransa’da 976 MW, Japonya’da 140 MW, Norveç’te 88 MW ve İtalya’da 30 MW inşa çalışmaları başlamış bulunuyor.