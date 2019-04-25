Öğretmenlere nükleer dersi
Akkuyu NGS İnsan Kaynakları Direktörü Marina Karaseva, Türkiye ile yapılacak anlaşma çerçevesinde liseli gençleri yetiştiren kadrolara da nükleer konusunda eğitimler verileceğini belirtti.
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