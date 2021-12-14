Omicron endişeleri petrol fiyatlarını geriletti

Asya Kalkınma Bankası'nın Omicron endişeleri ile kalkınmakta olan Asya için büyüme tahminlerini bir miktar aşağı çekmesi de petrol fiyatlarına olumsuz yansıdı.

Bu sabah ICE'de Şubat vadeli Brent petrolü düne göre 28 cent kayıpla 74,11 dolar/varilden işlem görüyor. NYMEX'de Ocak vadeli Batı Teksas petrolü de 35 cent düşüşle 70,94 dolar/varil seviyesinde.

Analistler, Omicron'un yanı sıra gözlerin Fed'de olduğunu, bugün başlayacak ve yarın sona erecek FOMC toplantısında para politikasında beklenenden hızlı bir sıkılaştırma mesajının verilmesi halinde petrol için kısa vadeli görünümün daha da bozulacağını ifade ediyorlar.