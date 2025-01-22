OPEC, 2026 yılı talep artışına ilişkin ilk tahminini açıkladı!

Birincil hedeflerinin daima petrol piyasasının istikrarını korumak olduğuna dikkat çeken OPEC Genel Sekreteri Heysem el-Gays, grubun söz konusu hedefi doğrultusunda 2025'te de proaktif, önleyici ve ihtiyatlı bir yaklaşım sergilemeye devam edeceğini belirtti.

OPEC'in 2026 tahmini

"Piyasayı etkileyen temel faktörlere dikkatle odaklanarak, piyasanın her zaman dengede kalmasını sağlayacağız" diyen Gays, OPEC'in bu yılın ilk aylık petrol piyasası raporunda, 2025 için petrol talebi artışının günlük yaklaşık 1,4 milyon varil olarak öngörüldüğünü kaydetti. Gelecek yıl için de benzer artışın tahmin edildiğine dikkati çeken Gays, bunun, grubun 2026 yılı talep artışına ilişkin ilk tahmini olduğunu dile getirdi.

Hindistan, Asya ve Çin'e dikkat!

Gays, söz konusu miktarların yıllık artış tahminleri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Üretim stratejimiz, her zaman talep artışı tahminlerini dikkate alarak belirlenir. Bu talep verileri birçok faktöre dayanarak değerlendirilir. Talep görünümü, ekonomik büyüme projeksiyonlarına dayanmaktadır. 2025 için küresel gayrısafi yurt içi hasılada yüzde 3'ün üzerinde sağlam ve güçlü bir ekonomik büyüme öngörüyoruz, bu büyüme özellikle OECD dışı gelişmekte olan bölgelerde, Hindistan, Asya ve Çin'de öne çıkıyor. Çin, geçen yılki ekonomik büyümesini yüzde 5 olarak açıkladı. Bu nedenle, üretimle ilgili kararlarımızda her zaman talep projeksiyonlarımız dikkate alınır."

Ortak Bakanlık İzleme Komitesi iki ayda bir toplanıyor

Gays, grubun her detayı gözden geçirdiğini belirterek, şöyle devam etti: "Küresel ekonominin durumunu, talep artışını etkileyen faktörleri, OPEC dışı arzı veya İş Birliği Deklarasyonu ülkeleri dışındaki arzı inceliyoruz. Genel tabloyu değerlendiriyor, aktif ve dikkatli kalıyoruz. İki ayda bir toplanan Ortak Bakanlık İzleme Komitemiz var. Komite, herhangi bir eylem önerisi yapmadan önce tüm bu projeksiyonları ve tahminleri dikkatlice değerlendirir. Yaklaşımımız, proaktif, önleyici ve ihtiyatlı olmaya devam edecek. Piyasayı etkileyen temel faktörlere dikkatle odaklanarak, piyasanın her zaman dengede kalmasını sağlayacağız."