OPEC küresel ekonomide yüzde 4'lük bir daralma bekliyor

14 Eylül 2020

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) aylık raporunda 2020 yılında küresel ekonominin yüzde 4 daralacağı, ancak 2021 yılında yüzde 4,7 büyüyeceği belirtildi.

OPEC, 2020 yılında ABD ekonomisinin yüzde 5,1, Euro Bölgesi ekonomisinin yüzde 7,7 ve Japonya ekonomisinin yüzde 5,5 daralacağını, buna karşılık Çin ekonomisinin krizi atlattığını ve yüzde 1,8 büyüyeceğini öngördü.

OPEC'ten yapılan açıklamada, "Avrupa ve ABD ekonomilerinde toparlanma ivmelense de, Çin ekonomisi 2020 yılında büyüme gösterecek tek büyük ekonomi olacak. COVID-19 ile ilgili gelişmeler yanında, yüksek borçlanma, ticaret gerginlikleri ve anlaşmasız Brexit gibi belirsizlikler devam ediyor." denildi.

OPEC ayrıca küresel petrol talebinin 2020 yılı için, günlük 400 bin varil azalarak, günlük 9,5 milyon varile gerileyeceğini öngördüğünü açıkladı.

COVID-19 vaka sayıları ve potansiyel aşılarda yaşanan gelişmelerin riskleri düşüş yönünde etkilediğini ancak yüksek düzeyde devam ettiğinin belirtildiği raporda, 2021 yılı için küresel talebin, bir önceki aya göre günlük 400 bin varil azalışla, günlük 6,6 milyon varil artacağına işaret edildi.

OPEC'in petrol üretimi ağustosta arttı

Diğer yandan, AA'da yer alan bilgilere göre, OPEC'in günlük ham petrol üretimi, geçen ay bir önceki aya göre 760 bin varil artarak 24 milyon 50 bin varile yükselirken, küresel petrol arzı ağustosta, temmuz ayına göre günlük 1 milyon 320 bin varil artarak 89 milyon 880 bin varil oldu.

OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi geçen ay günlük 600 bin varil arttı ve 65 milyon 830 bin varil seviyesine yükseldi. OPEC'in ham petrol üretimi ise günlük 760 bin varil artışla 24 milyon 50 bin varil olarak gerçekleşti. OPEC'in üretimini arttırmasıyla ağustosta küresel petrol üretimi içerisindeki payı da yüzde 26,8 oldu.

Söz konusu dönemde, OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Kuveyt, Cezayir ve Angola'da artarken, en büyük düşüş Irak'ta görüldü.

Suudi Arabistan'da günlük üretim, ağustosta bir önceki aya göre 475 bin varil fazla gerçekleşirken, bu rakam BAE'de 180 bin varil, Kuveyt’te ise 127 bin varil oldu. Ağustosta günlük üretim Irak'ta 100 bin varilden fazla geriledi.

Venezuela'da ise günlük üretim yaklaşık bin varil artışla 340 bin varil oldu.

Küresel talep artmaya devam edecek

OPEC'in tahminine göre, gelecek yıl küresel petrol talebi bu yıla göre 6 milyon 620 bin varil yükselişle günlük 96 milyon 860 bin varile ulaşacak.

OPEC'in 2021'de ham petrol talebinin ise bu yıla göre 1 milyon 100 bin varil artarak 28 milyon 200 bin varile çıkması öngörülüyor.

Öte yandan, dünya genelinde sondaj kulesi sayısı, ağustosta bir önceki aya göre 19 adet artarak 1168'e yükseldi. Bu kulelerden 377'si OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.