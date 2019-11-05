OPEC küresel petrol talebi öngörüsünü düşürdü

05 Kasım 2019

Hilal ARI

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), bugün yayınlanan 2019 Dünya Petrol Görünümü raporunda küresel petrol talebine ilişkin büyüme öngörüsünü ekonomik büyüme görünümlerindeki zayıflama, verimlilik artışları ve diğer yakıt türlerinin kullanılmaya başlaması nedeniyle 2024 için günde 104.8 milyon varile, 2040 için günde 110.6 milyon varile düşürdü.

Dünya petrol arzının üçte birini sağlayan OPEC, geçen yıl yayınlanan raporunda küresel petrol tüketiminin 2023 yılında 104.5 milyon varil olacağını öngörmüşken, bu öngörüsünü yeni raporda 103.9 milyon varile düşürdü.

Bu yılki üretimi 35 milyon varil seviyesinde olan OPEC ülkelerinin ham petrol ve diğer sıvı madde üretiminin ise 2024 yılına kadar günde 32.8 milyon varile indirileceği öngörüldü. OPEC’ten yapılan açıklamada küresel ekonomik büyümeden kaynaklanan artan enerji talebine rağmen gelecek beş yıl içerisinde ABD kaya gazı ve benzer kaynakların üretiminin artması sebebiyle OPEC’in daha az miktarda petrol üreteceği belirtildi.

Rusya’nın da aralarında olduğu OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerin petrol fiyatlarını yükseltmek için yaptığı arz kesintisi anlaşması nedeniyle OPEC'in petrol üretimi son birkaç yıldır düşüş seyrinde. Kesintilerin petrol fiyatlarını yükseltmesi nedeniyle OPEC üyesi olmayan ülkeler petrol üretimlerini artırdı. OPEC'in arz kesintilerini 2020 yılında da sürdürmesi bekleniyor.

OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo raporun ön sözünde, "OPEC üyesi olmayan ülkelerin arz görünümü özellikle ABD kaya gazının beklentileri aşması sebebiyle sert bir şekilde yukarı yönlü revize edildi" açıklamasını yaptı. Rapordaki öngörülere göre ABD kaya petrolü üretimi 2024'e kadar 2019'daki günde 12 milyon varil seviyesinden 16.9 milyon varile yükselecek, 2029 yılında ise günde 17.4 milyon varil ile zirve yapacak.

Raporda elektrikli araçlarda yaşanan ivmenin de uzun vadede petrole ilişkin öngörüleri aşağı yönlü baskıladığı vurgulandı. OECD raporunda 2040 yılında örgüte üye ülkelerde yeni alınan araçların yarısının, Çin’de dörtte birinin ve dünyada yüzde 26’sının elektrikli araç olacağı öngörülüyor.