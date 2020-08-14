OPEC Petrol Sepeti 45,34 dolar/varil oldu
OPEC Petrol Sepeti dün 0,26 dolar artışla varil başına 45,34 dolar oldu.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Haber Ajansı OPECNA'dan yapılan açıklamaya göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı önceki gün45,08 Dolar/varil seviyesindeydi.
OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.