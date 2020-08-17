OPEC Petrol Sepeti, geçen hafta 0,32 dolar arttı
Petrol ihraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) petrol sepeti haftalık 032 dolar artışla 45 doları aştı.
OPEC Haber Ajansı OPECNA'dan yapılan açıklamaya göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepetinin varil fiyatı 14 Ağustos'ta sona eren haftada, 0,32 dolar artışla ortalama 45,05 dolar oldu.
OPEC Petrol Sepeti, bir önceki hafta ortalama 44,73 dolar seviyesindeydi.
OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.