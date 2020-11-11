OPEC Petrol Sepeti varil başına 41,72 dolara yükseldi
OPEC Petrol Sepeti dün 1,75 dolar artışla varil başına 40,72 dolara yükseldi.
OPEC Haber Ajansı OPECNA'dan yapılan açıklamaya göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı önceki gün varil başına 39,97 dolar düzeyindeydi.
OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.