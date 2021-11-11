OPEC, petrol talebinde büyüme beklentisini düşürdü

OPEC, 2021'in dördüncü çeyreği için küresel petrol talebi büyüme beklentisini yüksek enerji fiyatları nedeniyle düşürürken, 2022'de büyümenin güçlenmesiyle salgın öncesi seviyelerin üzerine çıkılacağı beklentisini ise korudu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), aylık yayımlanan raporunda 2021'in dördüncü çeyreği için ortalama günlük petrol talebi beklentisini 330,000 varil düşürerek 99.49 milyon varil olarak açıkladı.

OPEC+ grubunun kademeli olarak arzı artırmaya başlaması ve talebin iyileşmesiyle petrol fiyatları bu yıl 86 doların üzerine çıkarak üç yılın en yüksek seviyesini gördü. Doğalgaz ve kömür fiyatları da artış kaydetti.

OPEC, 2022'de küresel petrol talebinde günde 4.15 milyon bpd büyüme tahminini korurken, bu seviye 2019'daki küresel tüketim seviyesinin üzerine işaret ediyor.