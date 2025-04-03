OPEC+ petrol üretim artışı planını ilerletecek

OPEC+ ülkeleri, Mayıs ayında günlük petrol üretimini 411 bin varil artırma konusunda anlaşarak, üretim artışı planlarını hayata geçirme yönünde adım attı.

OPEC tarafından yayımlanan bildiride, "Bu, başlangıçta Mayıs ayında planlanan artışa ek olarak iki aylık artışı da kapsıyor" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret ortaklarına yönelik tarifeleri duyurmasıyla zaten %4'ün üzerinde düşen petrol, OPEC bildirisinin ardından düşüşlerini sürdürdü. Brent ham petrolü %5'in üzerinde geriledi ve varil başına 71 dolara yaklaştı.