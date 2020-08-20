OPEC+ petrol üretim kısıntısına uymayan üyelere baskıyı artırdı

20 Ağustos 2020

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri (OPEC+), petrol talebinde toparlanmanın yavaş olduğundan endişe etmekle birlikte, talebin yıl sonuna kadar salgın öncesi seviyelere ulaşabileceğini vurgularken, hedeflerin üzerinde üretim yapan ülkelere Ağustos ve Eylül'de daha fazla kısıntı yapmaları yönünde baskı yaptı.

OPEC+, Irak, Nijerya, Angola ve Kazakistan'ın Mayıs-Temmuz döneminde belirlenen hedeflerin üzerinde üretim yaptıklarını, bu ülkelerin Ağustos ve Eylül'de kısıntıları derinleştirerek bunu telafi edeceklerini vurguladı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman yaptığı açıklamada, "Aralarında OPEC, EIA ve IEA'nın olduğu çeşitli kuruluşların ortalama projeksiyonları temelinde, dünya petrol talebinin dördüncü çeyrekte salgın öncesindekinin yüzde 97'sine ulaşacağını tahmin ettik" dedi.