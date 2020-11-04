OPEC petrol üretim kısıntısını derinleştirmeyi değerlendiriyor

04 Kasım 2020

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ülkelerden yetkililer ve danışmanların Wall Street Journal gazetesine verdikleri bilgiye göre Suudi Arabistan ve diğer OPEC üyeleri, koronavirüs salgınının ABD ve Avrupa'da hızla yayılmaya devam etmesi ve Avrupa'da yeni karantina tedbirlerinin uygulamaya konması karşısında petrol arz kısıntısını derinleştirmeyi değerlendiriyorlar.

"Üretim kısıntısının derinleştirilmesi bir seçenek" ifadelerini kullanan bir yetkili, ABD'de geçtiğimiz hafta Batı Teksas petrolünün 1 Haziran'dan bu yana görülen en düşük sviyeye inmesinin bu seçeneğin tartışılmaya başlanmasına yol açtığını vurguladı.

OPEC'in üzerinde durduğu seçeneklerden biri de 1 Ocak'tan itibaren OPEC+ üretim kısıntısının günlük 7,7 milyon varilden günlük 5,7 milyon varile düşürülmesi kararının ertelenmesi. Burada Rusya'nın kararı belirleyici olacak. Moskova, üretim kısıntısının azaltılmasının ertelenmesine şu ana kadar isteksiz yaklaşıyordu, ancak Rus petrol şirketleri ile yapılan danışmalar sonrasında üretim kısıntısının cari seviyede devam ettirilmesine kapı açılabilir.