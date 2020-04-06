OPEC+ toplantısı ertelendi

06 Nisan 2020

Suudi Arabistan ile Rusya arasındaki pürüzlerin giderilememesi nedeniyle OPEC+ toplantısının 6 Nisan'dan 9 Nisan'a ertelenmesi global piyasalarda petrol fiyatlarını geriletti.



Ancak Trump'ın petrol fiyatlarının cari seviyelerde kalması halinde ciddi tarife uygulayabileceği sözleri ve Suudi Arabistan gibi müttefiklerine baskıyı artıracağı mesajları düşüşün sınırlı kalmasını sağladı.



ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı Perşembe ve Cuma günü yaşanan hızlı yükselişin ardından bugün açılışta yüzde 7'ye varan düşüş yaşasa da çabuk toparlandı.



Sabahın erken saatlerinde 30,03 dolar/varile kadar gerileyen Brent petrolünün varil fiyatı şu sıralarda 60 cent düşüşle 33,51 dolar seviyesinden işlem görüyor.



Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 93 cent düşüşle 27,41 dolar seviyesinde.