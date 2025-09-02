OPEC+ toplantısı öncesi petrol fiyatları tırmanışta

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların enerji arzına yönelik riskleri artırması, petrol fiyatlarını yukarı çekti. Brent ham petrolü düne göre yüzde 0,4 artışla 68,43 dolara yükselirken, ABD’nin Batı Teksas ham petrolü (WTI) yüzde 1,4 artışla 64,92 dolara çıktı.

Analistlerden hedef seviyeler

Uzmanlar Brent petrol için 69,07 doları, WTI için ise 65,40 doları kısa vadeli hedef olarak belirtiyor. Teknik açıdan Brent’te destek seviyesi 67,53 dolar, WTI’da ise 64,03 dolar olarak öne çıkıyor.

Kritik enerji altyapıları hedefte

Rusya ve Ukrayna son haftalarda karşılıklı olarak petrol rafinerileri, boru hatları ve elektrik şebekeleri gibi enerji altyapılarına saldırıları artırdı. ANZ kıdemli emtia stratejisti Daniel Hynes, “Rusya’daki enerji altyapısına yönelik devam eden riskler yüksek olmaya devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Jeopolitik gerilim tırmanıyor

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya ve Hindistan ile yaptığı zirvede, Küresel Güney’e öncelik veren “yeni bir küresel düzen” talebini yineleyerek jeopolitik tansiyonu yükseltti. Bu durum, enerji piyasalarında belirsizliği artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

Gözler OPEC+’ta

Yatırımcılar şimdi 7 Eylül’de yapılacak OPEC+ toplantısına odaklanmış durumda. Kartelin üretim politikalarına dair verilecek mesajlar, petrol fiyatlarının yönünde belirleyici olacak.