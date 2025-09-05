OPEC+ toplantısı öncesi petrol fiyatlarında düşüş

Petrol fiyatları, OPEC+ toplantısından çıkabilecek olası arz artışı ve ABD’de ham petrol stoklarında görülen sürpriz yükselişin etkisiyle düşüşünü sürdürüyor.

Brent ham petrolü yüzde 0,21 değer kaybıyla 14 sent düşerek varil başına 66,85 dolara gerilerken, ABD Batı Teksas tipi (WTI) ham petrolü de yüzde 0,32 düşüşle 63,28 dolara indi.

Kritik destek ve direnç seviyeleri

Analistler, Brent petrolünde 66,81 dolar seviyesinin kritik destek olduğuna dikkat çekiyor. Bu seviyenin kırılması halinde 66,10 doların hedeflenebileceği belirtiliyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 67,28 ve 67,82 dolar seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor.

Arz endişeleri

ANZ analistleri, düşüşün arkasında OPEC ve Rusya dahil müttefiklerinin (OPEC+) ABD kaya gazı üreticilerine kaptırdıkları pazar payını geri kazanmak amacıyla üretimi artırabileceklerine dair artan beklentilerin bulunduğunu ifade etti. Reuters’ın haberine göre, sekiz OPEC+ üyesinin pazar günü yapılacak toplantıda üretim artışını gündeme getirmesi bekleniyor.

ABD stokları sürpriz yaptı

Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), geçen hafta ABD ham petrol stoklarının 2,4 milyon varil arttığını açıkladı. Bu durum, analistlerin öngördüğü 2 milyon varillik düşüş beklentisinin tersine gerçekleşerek talep endişelerini artırdı.

Talep görünümü ve jeopolitik riskler

BMI Research, son aylarda arz kısıtlarının petrol fiyatlarını desteklediğini ancak zayıf küresel talep ve yaklaşan rafineri bakımının marjları daraltarak talebi azaltabileceğini belirtti.

Öte yandan jeopolitik riskler de piyasaların odağında. ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupalı liderleri Rusya’dan petrol ithalatını durdurmaya çağırması, gelecekteki arz kesintilerinin fiyatları yükseltebileceğine dair endişeleri gündemde tutuyor.