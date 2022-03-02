OPEC+ toplantısı sona erdi: Ilımlı artış devam ediyor

ABD ve Batı ülkelerinin, Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'ya yaptırım açıklamasının ardından petrol fiyatları hızla yükselirken, OPEC+ üreticileri tüketicilerin daha fazla ham petrol talebine karşın Nisan'da günde 400 bin varil petrol artışına gitme yönündeki mevcut plana sadık kalma konusunda anlaştı.

Batı ülkelerinin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları sıkılaştırması ve dünyanın en büyük ikinci petrol ihracatçısı olan Rusya'dan yapılan sevkiyatların aksamasıyla, petrol fiyatları bu hafta varil başına 110 doların üzerine çıkarak neredeyse sekiz yılın en yüksek seviyesini gördü.

Ağustos ayından bu yana her ay üretimi günde 400 bin varil artıran OPEC+, ABD'den ve diğer tüketicilerden gelen üretimin daha fazla artırılması çağrılarına karşı koydu.

Dört OPEC+ kaynağı, bakanların online toplantıda mevcut üretim planlarına bağlı kalma konusunda anlaştıklarını söyledi.