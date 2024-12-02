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OPEC+ toplantısı yaklaşırken petrol fiyatları yükseldi

OPEC+'nın ocak ayında başlaması öngörülen üretim arıtşının ertelenmesini ele alması beklenen 5 Aralık toplantısı yaklaşırken petrol fiyatları yükseldi.

Haber Merkezi
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Çin'de imalat PMI verilerinin Kasım ayında üst üste ikinci ay büyümeye işaret etmeleri ve İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin sürdürülebilirliği yönündeki endişeler petrol fiyatlarını yukarı çekti.

ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,47 artışla 72,18 dolar, Batı Teksas petrolünün varil fiyatı yüzde 0,46 artışla 68,31 dolar seviyesinde.

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