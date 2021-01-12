OPEC+ üretim kotasına uyum geriledi

Tanker izleme kuruluşu Petro-Logistics verilerine göre OPEC+'ın üretim kotalarına uyumu yüzde 75'e indi. Oran, 2020 yılı Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye işaret ediyor.



OPEC+'ın son toplantısında Rusya ve Kazakistan'ın Şubat ayından itibaren 65 bin varil petrol üretim artışına izin verilmiş, kotalara uymayan üreticiler için Suudi Arabistan günlük 1 milyon varile varan oranda üretim kısıntısı yapma kararı almıştı.



Petrol fiyatları haberin ardından kayda değer bir hareket göstermedi.