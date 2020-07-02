“OPEC ve OPEC+ üretim kısıntısında karara varmış değil”

02 Temmuz 2020

Rusya Enerji Bakanı Alexader Novak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) henüz üretim kısıntılarını hafifletme konusunda bir karara varmadığını duyurdu.

Novak’ın açıklaması, küresel talepte görülen toparlanma etkisiyle petrol fiyatlarının yükselmesi sonrasında gelen OPEC ve OPEC+’ın üretim kısıntılarını hafifleteceği haberleri sonrasında geldi.

Novak, katıldığı bir videokonferansta Rusya’nın uyguladığı üretim kısıntılarının ağustos ayında gü,nlük 7.7 milyon varile çekileceğini söyledi, ancak OPEC Ortak Teknik Komitesi’nin küresel petrol piyasalarındaki durumu inceleyerek gerekli müdahaleleri yapacağını ekledi.

OPEC ve OPEC+, COVID-19 salgınının küresel petrol talebini azaltması ve fiyatların eskin düşmesi ile mayıs ayında petrol üretimini, küresel talebin yüzde 10’una denk gelen, günlük 9.7 milyon varil azaltacağını açıklamıştı.

Bir OPEC yetkilisi, ”Talepte bir düşüş görülmediği takdirde daha fazla üretim kısıntısı olması olası görünmüyor.” dedi.