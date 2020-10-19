OPEC+ zayıflayan talep görünümünü görüşecek

19 Ekim 2020

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ve Rusya önderliğindeki diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+, artan COVID-19 vakaları ve Libya'nın artan petrol üretimi karşısında zayıflayan talep görünümünü görüşecek.

Ancak OPEC+ kaynaklarına göre, izleme heyetinin bugünkü toplantısında acil eyleme geçilmesi gibi bir tavsiye kararı alınması beklenmiyor.

OPEC lideri Suudi Arabistan ve Rusya önderliğindeki OPEC üyesi olmayan üreticilerin temsil edildiği JMMC bugün toplanacak.

OPEC+ piyasada arz ve talep arasında denge sağlanması, petrol fiyatlarını artırmak ve stokları azaltmak için Ocak 2017'den beri petrol arzında kesinti yapmaktaydı.

Mevcut petrol arz kesintisini günlük 9,7 milyon varilden günlük 7,7 milyon varile düşüren OPEC+, Ocak ayından itibaren kesinti miktarını günlük 2 milyon varil düzeyinde azaltmayı planlıyor.

OPEC analistleri, talepteki düşme eğilimi göz önüne alındığında arz kesintisini hafifletme kararının daha ileri bir tarihe ertelenebileceğini düşünüyorlar. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya arz kesintilerinin planlanan tarihte uygulanacağını açıklamışlardı.

OPEC+'ın bir sonraki toplantısı 30 Kasım'da yapılacak.

Kaynak: Reuters