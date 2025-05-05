OPEC+’dan yeni arz sinyali: Petrol fiyatları sert düştü

OPEC+'nın haziran ayında üretimi üst üste ikinci ay artırma kararı almasının ardından petrol vadeli işlemleri Asya seansının erken saatlerinde düşüş gösterdi.

OPEC+ kaynaklarından edinilen bilgilere göre, grup önümüzdeki aylarda üretim artışlarını hızlandırarak Kasım ayına kadar günlük 2,2 milyon varillik ek arzı piyasaya sunmayı planlıyor. Bu hamle, özellikle Irak ve Kazakistan gibi kotasını aşan ülkeler için dolaylı bir uyarı niteliği taşıyor.

Mayıs ayında alınan benzer bir kararın ardından, Haziran için 411 bin varillik ek üretim kararı da bu yaklaşımın devamı olarak görülüyor.

ANZ Research tarafından yayımlanan bir analizde, Suudi Arabistan'ın üretim disiplinine uymayan üyeleri hizaya getirmek amacıyla tarihi bir politika değişikliğini devreye soktuğu ve daha fazla üretim artışı tehdidinde bulunduğu belirtildi.

Suudi Arabistan pazar payını genişletiyor

Petrol piyasasındaki bu yön değişikliği, Suudi Arabistan’ın üretim kısıntısı politikalarından çıkış sinyali olarak da değerlendiriliyor. Beş yıl boyunca uygulanan arz kesintileriyle piyasayı dengeleyen krallığın, artık pazar payını artırma hedefiyle hareket ettiğine dikkat çekiliyor.

Bu gelişmeler, aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan ziyareti öncesine denk geliyor. Trump’ın ziyaret kapsamında silah anlaşmaları ve nükleer enerji iş birliklerini gündeme getirmesi bekleniyor.