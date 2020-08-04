OPEC+'ın kısıntıları gevşetmesiyle fiyatlar düştü
OPEC+'ın üretim kısıntılarını gevşetmesi petrol fiyatlarında yüzde 1'in üzerinde düşüşe neden oldu.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin (OPEC+), COVID-19 salgınından etkilenen kişi sayısının artmasına rağmen kısıntıları gevşeterek üretimi artırması petrol fiyatlarını düşürdü.
OPEC+'ın üretimi artırması etkisiyle eylül ayı teslimatları için Brent petrol fiyatları yüzde 1,29 düşüşle 43,57 dolara ve ABD hafifi petrolü fiyatları da yüzde 1,274 düşüşle 40,49 dolara geriledi.