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OPEC+'ın kısıntıları gevşetmesiyle fiyatlar düştü

OPEC+'ın üretim kısıntılarını gevşetmesi petrol fiyatlarında yüzde 1'in üzerinde düşüşe neden oldu.

OPEC+'ın kısıntıları gevşetmesiyle fiyatlar düştü
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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin (OPEC+), COVID-19 salgınından etkilenen kişi sayısının artmasına rağmen kısıntıları gevşeterek üretimi artırması petrol fiyatlarını düşürdü.

OPEC+'ın üretimi artırması etkisiyle eylül ayı teslimatları için Brent petrol fiyatları yüzde 1,29 düşüşle 43,57 dolara ve ABD hafifi petrolü fiyatları da yüzde 1,274 düşüşle 40,49 dolara geriledi.

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