OPEC’in petrol üretimi mayıs ayında arttı

OPEC’in ForInvest Haber ile paylaştığı “Petrol Piyasası Raporu”na göre nisan ayında 26 milyon 838 bin varil/gün seviyesinde olan üretim, mayısta yukarı yönlü bir seyir izledi.

OPEC dışı üreticilerin de dahil olduğu OPEC+ grubunda, OPEC dışı ülkelerde üretim 3 bin varil azalarak 14 milyon 209 bin varil/gün seviyesine gerilerken, toplam üretim 180 bin varil/gün artışla 41 milyon 230 bin varil/gün olarak gerçekleşti.

En büyük artış Suudi Arabistan’da

Mayıs ayında en yüksek üretim artışı Suudi Arabistan’da yaşandı. Ülke üretimini 177 bin varil/gün artırdı. Rusya 3 bin varil/gün üretim artışıyla OPEC dışı ülkeler arasında öne çıkarken, Libya üretimini 36 bin varil/gün artırdı.

Diğer yandan Irak’ın üretimi 50 bin, Venezuela’nın 32 bin, İran’ın ise 25 bin varil/gün azaldı.