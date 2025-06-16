OPEC’in petrol üretimi mayıs ayında arttı
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), Mayıs ayında üye ülkelerin günlük ham petrol üretiminin önceki aya göre 183 bin varil artarak 27 milyon 22 bin varile ulaştığını bildirdi.
OPEC’in ForInvest Haber ile paylaştığı “Petrol Piyasası Raporu”na göre nisan ayında 26 milyon 838 bin varil/gün seviyesinde olan üretim, mayısta yukarı yönlü bir seyir izledi.
OPEC dışı üreticilerin de dahil olduğu OPEC+ grubunda, OPEC dışı ülkelerde üretim 3 bin varil azalarak 14 milyon 209 bin varil/gün seviyesine gerilerken, toplam üretim 180 bin varil/gün artışla 41 milyon 230 bin varil/gün olarak gerçekleşti.
En büyük artış Suudi Arabistan’da
Mayıs ayında en yüksek üretim artışı Suudi Arabistan’da yaşandı. Ülke üretimini 177 bin varil/gün artırdı. Rusya 3 bin varil/gün üretim artışıyla OPEC dışı ülkeler arasında öne çıkarken, Libya üretimini 36 bin varil/gün artırdı.
Diğer yandan Irak’ın üretimi 50 bin, Venezuela’nın 32 bin, İran’ın ise 25 bin varil/gün azaldı.