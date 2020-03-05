OPEC'ten 1,5 milyon varillik kesinti kararı

05 Mart 2020

Petrol Üreten Ülkeler Örgütü (OPEC) 178. Olağanüstü Toplantısı, Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleştiriliyor. Uluslararası haber kaynaklarının bildirdiklerine göre, toplantıda üye ülkeler günlük 1,5 milyon varillik arz kesintisi hususunda anlaşmaya vardı.

Ülkeler anlaşmasına karşın Rusya'dan sinyal bekliyorlar. Reuters'a konuşan iki OPEC kaynağı bugün Viyana'daki toplantının, üretim kesintilerinde OPEC ile birlikte hareket eden Rusya ile yarın yapılacak zorlu görüşmelerden önce sorunsuz geçeceğini öngördüklerini söylediler.



Üçüncü bir OPEC kaynağı, kota dağılımı hakkındaki görüşmelerin zorlu olacağını belirtti.

Bakanların vücut ısıları ölçüldü

OPEC Genel Merkezi'ndeki toplantı örgüt üyesi 14 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının katılımıyla başlarken, Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sağlık görevlileri tarafından girişlerde bakanlar da dahil her ülkenin delegasyon üyelerinin vücut ısıları ölçüldü.

Cezayir Enerji Bakanı ve OPEC Konferansı Başkanı Muhammed Arkab, yaptığı açılış konuşmasında, 2016’da OPEC ve OPEC dışı ülkeler arasında varılan İşbirliği Bildirisiyle petrol üretiminde kesintiye gidilmesinin, üretici, tedarikçi ve genel piyasalar açısından çok önemli bir adım olduğunu anımsatarak, bu kararın petrol piyasalarındaki istikrar için 45 yıldır örgütün nasıl çalıştığının en önemli göstergelerinden biri olduğunu dile getirdi.

Petrol fiyatları 31 ayın dibini gördü



Petrol fiyatları pazartesi günü son 31 ayın en düşük seviyesini görerek, bu yılki en yüksek düzeyine ulaştığı 8 Ocak'a göre yüzde 32,5 kayıp yaşamıştı. Hafta başında Brent petrolün varil fiyatı 48,40 dolara kadar gerileyerek 24 Temmuz 2017'den bu yanaki en düşük seviyesine düşmüştü.



Geçen hafta Brent petrolün varil fiyatı yüzde 12,6 değer kaybetmiş ve Ocak 2016'dan bu yana yüzdelik bazda en büyük haftalık düşüşü göstermişti.

"Kovid-19 petrol talebini olumsuz etkiledi"

Arkab, geçen aralık ayında OPEC ve OPEC dışı ülkelerle varılan petrol üretiminin düşürülmesi kararının, piyasaları olumlu etkilemek için alındığını kaydederek, "Bununla beraber, Kovid-19'un ortaya çıkmasıyla, virüsün özellikle 2020’nin birinci ve ikinci çeyreğindeki ekonomi ve petrol talebi beklentileri üzerinde belirgin bir olumsuz etkisi olduğu dönemde bulunuyoruz." dedi.

Petrol piyasalarını etkileyen bu tür kritik sorunların herhangi bir ülkenin tek başına üstesinden gelebileceği bir durum olmadığına dikkati çeken Arkab, "Karmaşık zorluklar, iş birliği ve birlikte hareket etmeyi gerektirir. Bu nedenle, İşbirliği Bildirisi’ne taraf müttefiklerimiz bu zor zamanda Çin'deki dostlarımız ve ortaklarımızla yakın temas halindeydi." diye konuştu.

Geçen aralık ayında OPEC ve aralarında Rusya’nın da bulunduğu OPEC artı ülkeleri, günlük petrol üretiminin 1,7 milyon varil düşürülmesi kararı almış, buna ek olarak Suudi Arabistan gönüllü olarak günlük 400 bin varil üretimde kesinti yapacağını açıklamıştı.