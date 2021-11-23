OPEC'ten, rezervlerden petrol satışına tepki

OPEC+ yetkilileri, ABD öncülüğündeki büyük petrol tüketicisi ülkelerin stratejik rezervlerinden petrol satarak küresel enerji piyasasında fiyatları kontrol etme planlarına tepki gösterdi.

Başkan Biden'in bugün yapacağı açıklama ile ABD'nin Çin, Japonya, Güney Kore ve Hindistan ile birlikte Stratejik Petrol Rezervleri'nden petrol satmayı planladığını açıklayacağı haberlerine tepki gösteren OPEC+, en büyük müşterilerinin cari piyasa şartlarında stoklarından milyonlarca varil petrol satmalarının haksızlık olacağını ifade ediyor. OPEC+ delegeleri, tüketici ülkelerin bu yönde adım atmaları halined OPEC+'nın da gelecek hafta yapacağı toplantıda üretimi aylık 400 bin varil/gün artırma planlarını yeniden değerlendirebileceğini vurguluyorlar.

Analistler, ABD'nin beklendiği gibi stratejik rezervlerinden 35 milyon varil ham petrolü serbest bırakması halinde ABD ile Orta Doğu'daki en önemli müttefiklerinden Suudi Arabistan'ın arasının açılabileceğini ifade ediyorlar.